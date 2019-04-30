Kapat
A+ A-

Polisten darp edilen seyyar satıcıya: Belki sen yaptın

İstanbul Gezi Parkı’nda seyyar olarak çay ve kahve satan 60 yaşındaki Salih Salman, belediyeye ait 5 zabıta ekibi tarafından darp edildi. Darp raporu ile şikâyetçi olmak isteyen Salman polislerin kendisine ‘Belki de sen kendini darp etmişsin’ dediğini iddia etti. Salman 15 yıldır bu işi yaptığını, geçinebilmek için başka çaresi olmadığını ve gururunun incindiğini söyledi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2019 Salı, 21:34

[Haber görseli]Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre Salman, bu işin ekmek teknesi olduğunu söyledi. Lise mezunu Salman, “Ben vasıfsız bir elemanım. Eliminden başka bir iş gelmez” diye konuştu.
Salman, darp sonrası Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

Raporda Salman’ın sol alt ve üst bacağında şişlik, hassasiyet mevcut olduğu tespit edildi. Salman, darp raporunu aldıktan sonra şikâyet için karakolun yolunu tuttu. Karakolda, kendisini ciddiye almadıklarını ileri süren Salman, polislerin “Belki de sen kendini darp etmişsin” denildiğini belirterek şöyle devam etti, “Böyle bir şey olabilir mi? Bir insan kendisini nasıl darp edebilir? Anladım ki suç duyurusundan da bir sonuç alamayacağım” dedi.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler