Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde türbanlı takkeli çocuklar

Namaz sonrası açıklama yapan Kaymakam Arcaklıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların geleceğe daha iyi hazırlanması için yapılan etkinliği çok anlamlı bulduğunu söyledi.



Arcaklıoğlu, “Geleceğimizin teminatı olan milli, manevi ve dini değerlerle donatılmış çocuklarımızın yetişmesinde büyük emekleri olan hocalarımıza, anne ve babalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi.