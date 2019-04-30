Ankara’nın ABD’ye S-400 füzeleri için önerdiği formül şimdiye kadar işe yaramadı

Ankara, Rusya’dan alacağı S-400 füzeleri konusunda Washington’ın baskısından kurtulmak için ABD’nin daha önce reddettiği çalışma grubu kurulması teklifini tekrar gündeme getirdi. İki ülke arasındaki mevcut sorunların çözümü için geçen yıl kurulan üç ayrı çalışma grubu ise bugüne kadar somut bir çözüm üretemedi. Ankara’nın S-400’ler konusunda da bir çalışma grubu kurulması konusunda ısrar etmesi, Türkiye’nin bu konuda zaman kazanma çabası olarak yorumlanıyor.

Türkiye ile ABD arasında son dönemin öncelikli gündem maddelerinden olan Rusya’dan alınacak S-400 füzeleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı telefon görüşmesinde tekrar gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Erdoğan’ın Trump’a S-400’ler konusunda iki ülke arasında bir çalışma grubu kurulmasını önerdiği duyurulurken görüşmeye ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada bu tekliften söz edilmemesi dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Nisan’da Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 füzelerinin, F-35 projesine zarar verip vermeyeceğinin araştırılması için ortak çalışma grubu kurulması teklifi götürdüklerini açıklamıştı. Çavuşoğlu’ndan bir gün sonra konuyla ilgili konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, “Türk temsilcilerin bu hafta önerdiği teknik çalışma grubunun kurulmasına gerek yok” diyerek ABD’nin bu teklifi reddettiğini açıklamıştı.

Sonuç alınamadı



Ortak “çalışma grupları” ilk olarak dönemin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın 6 Şubat 2018’de yaptığı Ankara ziyaretinin ardından gündeme geldi. Türkiye’de ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda çalışan Metin Topuz’un tutuklanması ve ardından ABD’nin Türk vatandaşlarına vize hizmetini durdurması ile yaşanan krizin aşılmasının ardından yapılan ziyarette iki ülke arasında öne çıkan meseleleri çözmek için “sonuç odaklı bir mekanizma” kurulması kararı alınmıştı. Bu karar uyarınca iki ülke arasında “Suriye”, “adli ve hukuki meseleler” ve “PKK ile mücadele” konulu çalışma grupları kuruldu.



Çalışma grupları, bir yılı aşkın sürede Ankara ve Washington’da birçok toplantı yapmasına karşın bugüne kadar sonuç alıcı bir ilerleme sağlayamadı. Suriye konulu çalışma grubunun ana hatlarını belirlediği ve daha sonra Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun geçen yıl üzerinde uzlaştıkları Münbiç Yol Haritası, YPG’nin bu şehirden çekilmesini öngörse de bu yol haritası da yaşama geçirilemedi. “Adli ve hukuki meseleler” konulu çalışma grubunda özellikle eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın tutukluluğu, Fethullah Gülen’in iadesi gibi konular ele alınmasına karşın bu konularda somut bir gelişme yaşanmadı.