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Bulduğu yakut işlemeli künyeyi oyuncak sanarak torununa vermiş

Bartın'da, bir kişinin yolda bulduğu ve oyuncak olduğunu düşünerek torununa oynaması için verdiği tespit edilen 15 bin lira değerindeki yakut işlemeli künye sahibine teslim edildi
AA
Yayınlanma tarihi: 1 Mayıs 2019 Çarşamba, 10:48

Bartın'da, bir kişinin yolda bulduğu ve oyuncak olduğunu düşünerek torununa oynaması için verdiği tespit edilen 15 bin lira değerindeki yakut işlemeli künye sahibine ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, emniyete başvuran S.U. adlı kadın, künyesini kaybettiğini belirtip polisten yardım istedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 15 bin lira değerinde olduğu belirtilen yakut işlemeli kaplan figürlü altın künyenin bulunması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kadının künyeyi Bülent Ecevit Bulvarı'nda yürüdüğü sırada düşürdüğünü belirledi. Ekipler, künyeyi yerden aldığı görülen N.D'ye ulaştı.

N.D, polise verdiği ifadede yolda bulduğu şeyin oyuncak olduğunu düşünerek oynaması için 3 yaşındaki torununa verdiğini söyledi.

N.D'nin torununun oyuncak kutusunda bulunan altın künye, sahibine teslim edildi.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Bülent Ecevit

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