Dışişleri'nden ABD'ye FETÖ tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2019 Yılı Raporunun Türkiye'ye ilişkin bölümü hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi:

"ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu tarafından yayınlanan “2019 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu”nun ülkemize ilişkin bölümü incelenmiştir. Bu rapor, dini özgürlükler konusunda ABD yönetimine tavsiyelerde bulunmak amacıyla anılan Komisyonca her yıl yayınlanmaktadır.

FETÖ mensuplarını dini baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar olarak nitelendirmesi, daha en baştan bu raporun ne denli tarafgir, gerçeklikten kopuk olduğunu ve hangi şer odaklarının etkisiyle kaleme alındığını açıkça ortaya koymaktadır. Terör örgütü niteliği onlarca mahkeme kararıyla saptanmışken, FETÖ'nün 'Türk hükümeti tarafından hükümeti devirmekle suçlanan Gülen ve müritleri' olarak tanımlanması teröre bilerek göz yummak anlamına gelmektedir.

Azınlık cemaatlerinin temsilcileri tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan, ülkemizde farklı inanç gruplarının baskı altında olmaksızın yaşadıklarını beyan eden ortak bildiri ülkemizdeki dini özgürlük ortamının en güzel kanıtıdır. Rum Ortodoksları Patriği, Türkiye Ermenileri Patrik Vekili ve Türkiye Hahambaşı'nın yanısıra Süryani, Keldani, Protestan temsilcilerinin imzası bulunan sözkonusu bildirinin devletimizce koordine edildiğine dair raporda yer alan mesnetsiz iddialar raporun siyasi saiklerle yazıldığını ispatlar niteliktedir.

Temsilciler Meclisi'ne Müslüman bir temsilci seçilmesini içine sindiremeyen, İslamofobiyle mücadelede yeterli iradeyi sergileyemeyen ve kendi dini azınlıklarına yönelik saldırıları engellemekte aciz kalan ABD Yönetimi ve Kongresi'nin Türkiye'yi eleştirmesi ise tutarsızlık göstergesidir.

Terör örgütlerinin dini özgürlüklere olan tehdidinin had safhaya ulaştığı bu zor dönemde Türkiye, farklı din ve inançların barış içinde yaşadığı toplumsal yapısıyla dünyaya örnek teşkil etmektedir."

İşte rapordaki o ifadeler:

Hükümet, 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusunun kendi isteğiyle sürgüne gitmiş olan Müslüman din adamı Fethullah Gülen ve hükümet tarafından bir terör örgütü olarak görülen hareketi olduğunu öne sürmüştür. Hükümet, darbe girişiminin ardından 75.000’in üzerinde devlet çalışanını gözaltına almış, Gülen ve darbe girişimiyle bağlantıları olduğu iddia edilen 3.600 Diyanet çalışanını görevden

uzaklaştırmıştır.