Öğrencileri geziye götüren minibüs devrildi: 10 yaralı

Rize'nin Ayder yaylasına düzenlenen günübirlik geziye katılan Erzurum'un Yakutiye ilçesi Mecidiye Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Cihan Arzık yönetimindeki 25 AA 737 plakalı minibüs, Ovit Dağı Çamlık köyü mevkisinde devrildi.

Kazada biri ağır 10 kişi yaralandı. Rize'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Arzık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma trafik timinin yaptığı tahkikat sonucunda, sürücünün minibüsün freni tutmayınca uçuruma yuvarlanmasını önlemek için ağaçlara ve kayalara doğru direksiyonu kırarak aracı durdurmaya çalıştığı kaydedildi.