1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: İşçinin üzerine kalıplar devrildi

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 4'üncü kilometresindeki cezaevi inşaatında meydana geldi. İşçi Aytekin Kırmızıoğlan, çalıştığı sırada üzerine tahta kalıplar devrildi. Durumu fark eden arkadaşları yardımıyla kurtulan Kırmızıoğlan, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kırmızıoğlan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.