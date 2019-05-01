Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 4'üncü kilometresindeki cezaevi inşaatında meydana geldi. İşçi Aytekin Kırmızıoğlan, çalıştığı sırada üzerine tahta kalıplar devrildi. Durumu fark eden arkadaşları yardımıyla kurtulan Kırmızıoğlan, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kırmızıoğlan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: İşçinin üzerine kalıplar devrildi
Aksaray'da inşaat işçisi Aytekin Kırmızıoğlan (40), çalıştığı sırada üzerine tahta kalıpların devrilmesi sonucu yaralandı.
Yayınlanma tarihi: 1 Mayıs 2019 Çarşamba, 13:28