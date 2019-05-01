Cumhur İttifakı'nda heykel çatlağı: AKP'li Başkan kaldırttı

Isparta’nın yerel haber sitesi bomba32’nin haberine göre, yerel seçimleri kazanarak başkanlığa seçilen Cumhur İttifakı'nın üyesi AKP’li Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ittifakın diğer üyesi MHP’nin eski Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından Mimar Sinan caddesine konulan heykeller bugün gece yarısı yerlerinden söktürerek taşıttı.

Gece geç saatte başlayan taşıma işlemi saatlerce sürdü. Çift başlıklı kartal ve kurt heykeli TIR ile taşındı.

ÇİFT BAŞLI KARTAL ANLAMI NEDİR?

Orta Asya Türk inancına göre, insanlara gökyüzü ve yeryüzü yolculuklarında refakat eden koruyucu varlıklar kuş şeklindedir. Yükseklik, ululuk timsali kartalın, kutsal sayılması Altay kaya resimlerinden bellidir. Türkler kılıç kabzalarında bozkurt, at ve çift başlı kartal kabartma figürlerini kullanmışlardır.