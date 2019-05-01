Tuzla’da çocuğu öldüresiye dövmüştü: Soruşturmada yeni gelişme

Tuzla’da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven U.Ö.’nün adli kontrol altına alınması kararına Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcılık itiraz ederek şüphelinin tutuklanmasını talep etti.
ELEKTRONİK KELEPÇE CEZASI
12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven U.Ö. hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kendini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama” suçlarından konutu terk etmemek ve elektronik kelepçe takılmak suretiyle yurtdışı yasağı konularak adli kontrol hükümleri uygulandı.