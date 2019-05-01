FETÖ’nün ABD’deki etkinliğine AKP’li eski vekilin damadı sponsor oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Türkçe Olimpiyatları’nın yasaklanmasının ardından "Uluslararası Dil ve Kültür Festivali" düzenlemeye başlamıştı.

Geçen yıl ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirilen "Uluslararası Dil ve Kültür Festivali" bu yıl New York’ta yapılıyor. FETÖ’nün Uluslararası Dil ve Kültür Festivali, 27 Nisan’da ABD’de başladı. Festivale ABD Kongre üyelerinin destek vermesi dikkat çekti.

Oda TV’den Caner Taşpınar’ın yazısına göre, firari FETÖ’cü Emre Uslu, festivale ilişkin bir yazı kaleme alarak şunları belirtti: “Gülen Cemaatinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Dil ve Kültür Şenliği (Eski adıyla Türkçe Olimpiyatı) bu yıl New York’ta yapılıyor. Haliyle bu etkinlik Cemaat içinde tartışmaları da başlatmış görünüyor. Kamil Mamam gibi gazeteciler açıktan bu ektinliğin düzenlenmesine karşı çıkarken bir çok Cemaat mensubu da en azından ‘şimdi zamanı mı?’ diye pasif itiraz modunda.

Gelen eleştirilerin çoğu ‘Türkiye’de ve dünyanın bir çok yerinde Cemaat mensupları zulüm altında ve ihtiyaçtan kıvranırken, Cemaat neden bunca masraf yapıp böylesine etkinlik yapıyor’ mealinde eleştiriler. Doğrusu Gülen cemaatinin birçok anlamsız ve gereksiz faaliyetlini eskiden beri ve en yüksek perdeden eleştiren biri olarak Cemaatin Dil ve Kültür Şenliğini yapmaya devam etmesini önemsiyorum ve olumlu buluyorum.”

SPONSOR AKP’Lİ ESKİ VEKİLİN DAMADI ÇIKTI

Emre Uslu’nun festivale ilişkin tartışmada “olumlu buluyorum” dediği yazısına bir destek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in onursal başkanı olduğu Niagara Vakfı'nın yöneticisi Mevlüt Hilmi Çınar’dan geldi.

Eski AKP Milletvekili Mehmet İhsan Arslan’ın damadı olan Mevlüt Hilmi Çınar, festivalin ana sponsoru olduklarını belirtip sosyal medyada “Aynen katılıyorum Bu sene Amerika’da 5 ayrı lokasyonda olacak olan Festival’in 2 ana sponsorundan birisi, kurucusu ve CEO’su olduğum, MAESTRO firmamız oldu; böylesi önemli bir Hizmet markasının daimiyeti adına bundan onur ve heyecan duyuyorum” mesajını yayımladı.