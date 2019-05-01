Bakanlık açıkladı: 145 kişi hakkında yasal işlem

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında 67 kentte, 303 bin 640 kişinin katılımıyla 138 etkinlik gerçekleştirildiği belirtildi. Bakanlık, bu etkinlikler dışında düzenlenen 16 korsan gösteriye katılan toplam 145 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu. Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasına da değinilen açıklamada şöyle denildi:



"1 Mayıs 2019 günü Şanlıurfa ilinde düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Kahramanmaraş ilinden yola çıkan vatandaşlarımızı taşıyan otobüsün kaza yapması sonucunda 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 15 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu üzücü olayın dışında ülke genelindeki etkinliklerde yaralanan vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz bulunmamaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde gerçekleşen tüm etkinlikler güvenli bir ortam içerisinde tamamlanmış ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır."





137 GÖZALTI

Beşiktaş'ta 55, Beyoğlu'nda 35, Şişli'de 40, Kağıthane'de 4, Bakırköy'de 3 olmak üzere 137 kişi gözaltına alındı.