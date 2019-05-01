100 yılın tanıkları

Samsun Valisi Osman Kaymak, bir otelde düzenlenen yemekte 100 yıla tanıklık eden Ayşe Kılıç (100), Mustafa Özcan (90), Zahlet Başduran (99), Kazım Öztürk (99), Ayşe Demircan (102), Şeker Uzun (98), Yaşar Öztahtalı (95), Aziz Güven’e (92) Türk bayrağı üzerinde 100’üncü yıl logosu bulunan yüzük ve çınar ağacı fidanı hediye etti. Vali Kaymak, bu 100 yıla tanıklık edenlerle gurur duyduklarını dile getirerek “Biz de onlara minnettarlığımızı ve şükran borcumuzu ödemek için bir organizasyon düzenledik. Onlarla bir araya gelmekten çok mutlu olduk” dedi.