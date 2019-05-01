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100 yılın tanıkları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışına ve kurtuluş mücadelesine tanıklık eden 63 kişiden 8’i, Samsun Valiliği’nin “100 yıla tanıklık edenler” projesi kapsamında bir araya getirildi.
Cemil Ciğerim
Yayınlanma tarihi: 2 Mayıs 2019 Perşembe, 02:17

[Haber görseli]

Samsun Valisi Osman Kaymak, bir otelde düzenlenen yemekte 100 yıla tanıklık eden Ayşe Kılıç (100), Mustafa Özcan (90), Zahlet Başduran (99), Kazım Öztürk (99), Ayşe Demircan (102), Şeker Uzun (98), Yaşar Öztahtalı (95), Aziz Güven’e (92) Türk bayrağı üzerinde 100’üncü yıl logosu bulunan yüzük ve çınar ağacı fidanı hediye etti. Vali Kaymak, bu 100 yıla tanıklık edenlerle gurur duyduklarını dile getirerek “Biz de onlara minnettarlığımızı ve şükran borcumuzu ödemek için bir organizasyon düzenledik. Onlarla bir araya gelmekten çok mutlu olduk” dedi.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Mustafa Özcan, Mustafa Kemal Atatürk, Osman Kaymak

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