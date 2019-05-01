Balyoz şehidi unutulmadı

Kamuoyunda “Kumpas davalar” olarak bilinen Balyoz davasında yargılandığı sırada Mamak Cezaevi’nde beyin kanaması geçiren ve yaşamını yitiren Albay Murat Özenalp, vefatının 5. yıl dönümünde Ankara Karşıyaka’daki gömütü başında anıldı. Murat Özenalp’in annesi Samiye Özenalp, eşi Sema Özenalp ve oğlu Batu’nun hazır bulunduğu anma törenine, kızı Duru ise bu yıl da katılamadı. Özenalp’i anma törenine cezaevi ve sınıf arkadaşları, CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Ahmet Kaya, Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KUMPASDER) Başkanı ve Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, KUMPASDER üyeleri, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) yetkilileri, Koramiral Atilla Kezek ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Okunan duanın ardından konuşma yapan Özenalp’in cezaevi ve sınıf arkadaşı Haldun Ermin şunları kaydetti: “Murat’ın hayatı başarılar ve birinciliklerle geçmişti. Kumpas sorgusunda ‘Nasıl bu kadar başarılı oluyorsun, seni birileri bir yerlere mi getirmeye çalışıyor” diye soran vatan haini savcıya, ‘Siz de bu kadar savcı varken özel yetkili savcı olmuşsunuz. Sizi de birileri buralara mı getirdi’ diyecek kadar da korkusuzdu. Geleceğin Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak gördüğümüz Muratımız kumpaslarla saf dışı bırakıldı. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen şehidimize yetkili ağızlardan bir özrün esirgenmesini yadırgıyor ve şehitlik madalyasının verilmesini bekliyoruz.”

Cumhuriyet’e konuşan Sema Özenalp ise “Duru 14, Batu ise 21 yaşında. Duru babası öldüğünde 8 yaşındaydı. Duru bu sene de burada yok çünkü hala babasının öldüğünü kabul etmek istemiyor. Zaten Murat bizler için hala mezarda olmaması gereken yaşta. O yüzden de nasıl affedilir bilmiyorum. Kim, nasıl sorar bilemiyorum ama tüm bunların hesabı bir gün sorulacak. Hep söylediğim gibi, Murat’ın yaşamı bizim gururumuzdu, ölümü ise Türkiye’nin kaybı, utancıdır” dedi. Sema Özenalp, eşinin gömütü başında konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

CHP’den yasa teklifi

Anma törenine katılan CHP’li vekil Çelebi ise Özenalp’in annesi Saniye Özenalp’in elini öptüğü ve “Bir isteğiniz var mı anne” diye sorduğu dikkat çekti. Anne Samiye Özenalp ise Çelebi’ye “Murat’ı unutturmayın” dedi. Cumhuriyet’e konuşan Çelebi, “Murat Özenalp, Berk Erden, Ali Tatar ve Cem Çakmak şehitlerimiz unutturmayacağız. Onların birinci aşamada yaşatılması, gemilere ve denizaltılara isimlerinin verilmesi için tekliflerimiz var. Ayrıca, onların hukuk şehidi olarak kabul edilmesi için kanun tekliflerimiz var” dedi.