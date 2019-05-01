1 Mayıs coşkusu alanlara sığmadı

Alanları dolduran emekçiler, kıdem tazminatına göz diken iktidarı uyararak, “Kıdemimizi almaya kıdeminiz yetmez” pankartı açtı. Yapılan açıklamalara ekonomik kriz, zorunlu BES dayatması, yapılan zamlar karşısında eriyen asgari ücret damgasını vurdu. Meydanlarda EYT’lilerin talepleri de unutulmadı.

İstanbul’da İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ı kutlamak için on binlerce işçi ve emekçi Bakırköy Salı Pazarı Meydanı’nda bir araya geldi. Polislerin barikatlarla yoğun güvenlik önlemi aldığı alanda TOMA’lar ve boş özel halk otobüsleri hazır bekletildi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 7’den 77’ye on binlerce yurttaş Bakırköy Pazar Alanı’na 3 ayrı koldan kortejden “İş, adalet, özgürlük için 1 Mayıs’a” şiarıyla alana aktı. “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Hak hukuk adalet “ sloganları atarak, “Güzel günler için geliyoruz” , “Yaşasın 1 Mayıs” pankartları taşıyan gruplar, “Tazminat hakkımız engellenemez”, “Çalışırkan ölmek istemiyoruz”, “Yaşasın 1 Mayıs” ve “Direne direne kazanacağız” sloganlarını atarak alana yürüyüşe geçti.

‘Yüzü gülen insanlar’

Bakırköy Halk Pazarı’na yürüyen CHP İstanbul İl örgütüne, partili milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti. Kortejde bulunan yurttaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet’in sorularını yanıtlarken “Kortejlerin arasında gördüğümüz yıllar sonra belki de ilk kez diyebileceğim bir kalabalıkla ve yüzü gülen insanlarla karşı karşıyayız. Bu durum 31 Mart akşamı İstanbul’daki yeni bir başlangıcın etkisinin büyük olduğun düşünüyorum” dedi.

‘Ekrem Başkan’

Yurttaşların “Ekrem Başkan” sloganlarıyla alana giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sahneye davet edildi. Burada konuşan İmamoğlu yurttaşların “selfie” taleplerini de geri çevirmedi. İmamoğlu, İBB Başkanı olarak 1 Mayıs kutlamalarına katılmasına ilişkin soruya, “‘Olması gerekeni yaptım aslında. Katıldığım onuncu 1 Mayıs. Burası birleşme, paylaşma, bölüşmenin hissedildiği yer” dedi.

‘Saltanatı yıkacağız’

Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu konuşmasına Nazım Hikmet’in, “Memleket isterim” şiirini okuyarak başladı. Yurttaşları selamlayan Çerkezoğlu, “Bugün İstanbul’da Taksim Meydanı’nı işçilere kapatılanların saltanatı elbet yıkılacak. İşçilerin iradesini yok sayan bu düzen yasakları ile birlikte kül olup gidecek. İşçi sınıfı Taksim’i 1 Mayıs alanı olarak yeniden kazanacak” diye konuştu. Emekçilerin sorunlarına ve taleplerine değinen Çerkezoğlu, “Kriz bahanesi ile işten çıkarmaların yasaklanmalı. Haksız hukuksuz KHK’larla işlerinden edilenler görevine iade edilmeli” dedi. Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’ın kıdem tazminatı açıklamalarına da değinen Çerkezoğlu, “Kıdem tazminatımıza çocuklarımızın emanetine el uzatanları pişman edecek miyiz?” diye sordu. Çerkezoğlu’nun sözleri yurttaşlar tarafından, “Kıdeme uzanan eller kırılır” sloganlarıyla kesildi. Çerkezoğlu, “Her alanda adalet olması için yapılacaklar bellidir. Taşeron işçiler kamu işçisi olarak kadroya alınmalı. Ayrımcılık bitmeli. Özgür toplu sözleşme hakkımız tanınmalı. Emeklilikte yaşa takılanların mağduryeti ortadan kaldırılmalı. Vergi adaletsizliğine son verilmeli. Asgari ücretten vergi alınmamalı. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Göçmen işçilerin sömürülmesine son verilmeli” dedi.

‘Geri döneceğiz’

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Eş Genel Başkanı Aysun Gezen de konuşmasında işçi ve emekçilerin hak taleplerini dile getirerek, “İş güvencemiz dokundurtmayacağız. Kıdem tazminatının fona devredilerek ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. İhraçlara karşı mutlaka kazanacağız, geri döneceğiz” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ise “Her hakkımızı talep ederken müşteri olmadığımızı sağlık hakkına eşit, nitelikli ve ücretsiz olarak ulaşabilme hakkımızın olduğunu bilmemiz gerekiyor” dedi.

Ortak açıklama

1 Mayıs Tertip Komitesi’nin ortak basın açıklaması Türkçe ve Kürtçe okundu. Türkçe basın metnini DİSK’li işçi Hasan Oğuz okudu. İş cinayetlerini olağanlaştıran ve işçinin kıdem tazminatına göz dikenlere karşı omuz omuza yürüyen işçilerin kazanacağını belirten Oğuz, “Kriz bahanesiyle toplu işten çıkartmalara karşı güvenceli iş, sendikalılaşma önündeki engellerin kaldırılması, açlık sınırı altında çalışmak istemeyip enflasyon oranında zam yapılmasını talep eden işçiler olarak haykırıyoruz. Kıdem tazminatı hakkımızı gasp ettirmeyeceğiz” dedi. Sanatçıların mini konserleriyle halayların çekildiği miting renkli görüntülerle olaysız bir şekildi sona erdi.

Taksim’e duvar ördüler

Taksim Kazancı Yokuşu’ndaki anma için sendika başkanları dün sabah saatlerinde Kazancı Yokuşu’na geldi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) üyeleri, Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı ve Nakliyat-İş Sendikası üyeleri ayrı ayrı Taksim’deydi. Sendikacılar 1977’deki olaylarda hayatını kaybedenler için Kazancı yokuşuna karanfil bıraktı. Gruplar ardından Taksim Anıtı’na çelenk koydu. Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Hak ve Emeğin Sendikası (HAK-SEN) ile Birleşik Devlet Memurları Sendikası (BİRDEM-SEN) üyeleri de Kazancı yokuşunda anma düzenledi. HAK-SEN üyeleri Cumhuriyeti Anıtı’na çelenk bıraktıktan sonra ellerindeki boş cüzdanları göstererek anıt önünde yere attı.

Beşiktaş, Şişli, Zincirlikuyu’da polis 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri aldı. Meydan ve bulvara çıkan yollara TOMA’lar konuşlandırıldı. Şişli Cevahir AVM’nin bulunduğu Büyükdere Caddesi’nden Taksim’e giden yol boyunca yaklaşık 18 yerde polis kontrol noktası oluşturuldu. Birçok yol trafiğe kapatılırken Taksim girişinde sivillerin emniyet güçleri ile zor anlar yaşadığı görüldü. Otelleri Taksim’de bulunan turistlere de giriş için izin verilmedi. Beşiktaş’ta 55, Şişli’de 38, Beyoğlu’nda 29, Kağıthane’de 4, Bakırköy’de ise 1 kişi olmak üzere İstanbul genelinde 127 kişi gözaltına alındı.

Haklar gasp edilmek isteniyor Başkentte 1 Mayıs İşçi Bayramı, Anadolu (Tandoğan) Meydanı’nda coşkuyla kutlandı. Kutlamalara hükümetin kıdem tazminatını fona dönüştürme girişimine karşı tepkiler damgasını vurdu. Emekçiler, “Kıdemime dokunma” derken, baretli OSTİM işçileri de, “Kıdemimizi almaya kıdeminiz yetmez” pankartı açtı. Başkentteki kutlamalar için katılımcılar sabah saatlerinden itibaren AKM önünde toplandı. Buradan kortej halinde Tandoğan Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirildi.

Kortejin en önünde geniş katılımla düzenleyici örgütler olan DİSK, KESK, TMMOB, Birleşik Kamu-İş, TTB yer aldı. DİSK’in bandosu da korteje eşlik etti. Geniş katılım sağlayan gruplardan birisi de kamuoyunda “EYT” olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlardı. EYT’liler, “Emeklilik hakkımız söke söke alırız” slanları attı, “EYT siyaset üstüdür” pankartı taşıdı.

Milletvekiline biber gazı

Kızılay’dan Tandoğan’a yürüyen CHP kortejinin ilerleyişi sırasında polisle kısa süreli arbede yaşandı. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız polisin biber gazlı müdahalesine maruz kaldı. Meydanda katılımcı örgütler adına kürsüden ortak açıklama okundu. Açıklamada Şanlıurfa’daki kazada yaşamını yitiren 5 işçi anıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yasamanın, yürütmenin, yargının tek bir kişiye bağlandığı yeni bir sisteme geçildiğine işaret edilen ortak metinde, ülkenin “açık cezaevine” dönüştürüldüğü belirtildi. Grevlerin yasaklandığı, gazetecilerin hapse atıldığına işaret edilen ortak açıklamada, “Kriz yok deyip krizin bedelini halkın sırtına yükleyen iktidara artık yeter demek için alanları doldurduk. Yeni Ekonomi Programı ile emekçilerin hakları gasp edilmek isteniyor ” denildi.

Mitingde daha sonra kürsüye çıkan Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin kurduğu “Teneke” grubu çöp bidonlarından yaptıkları enstrümanlarla 1 Mayıs Marşı ve çeşitli eserleri seslendirdi.

Yüz binler Gündoğdu’da

İzmir’de 1 Mayıs renkli görüntülerle ve geniş katılımla Kordonboyu’ndaki Gündoğdu Alanı’nda kutlandı. Yoğun ilgi gösterilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kürsüde İşçi Korosu’yla Çav Bella’yı seslendirdi. Lösemi teşhisi konulduktan sonra uygun ilik bulunması için kampanya başlatılan 4 yaşındaki Öykü Arin’in annesi Eylem Şen Yazıcı’nın mesajı okundu. Şanlıurfa’daki kazada yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapıldı.

DİSK, Türk-İş, İzmir Tabip Odası, KESK, TMMOB ve İzmir Barosu’nun arasında olduğu terpit komitesi tarafından düzenlenen 1 Mayıs’a, geçen yıllara göre katılımın daha fazla olduğu dikkatlerden kaçmadı. İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün 1 Mayıs için 5 bin personelini görevlendirdiği açıklandı.

Alandaki geniş kitleyi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra, eski İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da yalnız bırakmadı. Alana girişinde gazetecilere kısa bir açıklama yapan Soyer, “Belki de yıllardır bu kadar kalabalık bir 1 Mayıs kutlanmadı. Bu güzel bir şey. Bu coşku 31 Mart sonrasında Türkiye’de doğan umudun büyüdüğünü gösteriyor. Çok heyecan verici bir şey” dedi.

Meydanlarda adalet, emek, ekmek sloganları İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

Diyarbakır’da KESK Şubeler Platformu ve Emek Demokrasi Platformu öncülüğünde “Bu ülkeye barışı getireceğiz” sloganı ile düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarının adresi, İstasyon Meydanı oldu. Bu yıl katılımın önceki yılların çok daha üzerinde olduğu gözlendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan mitinte polis beyaz tülbente izin vermedi. Ancak yapılan izirazlar üzerine beyaz tülbent engeli kaldırıdı. Miting sırasında Tertip komitesi’nin belirlediği sloganlar dışında slogan atıldığında, ses düzenini kumanda eden polislerin, sesi yükselttiği gözlendi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyesi Dr. Halis Yerlikaya, TMMOB adına Doğan Hatun ve DİSK Genel İş adına Mehmet Salih Doğrul, DTK Eşbaşkanı ve HDP Milletvekili Berdan Öztürk ile KHK ile ihraç edildiği için mazbatası verilmeyen Bağlar Belediyesi Eşbaşkanı Zeyyat Ceylan’n konuşmalarında devam eden açlık grevlerine ve ekonomik duruma dikkat çekildi. 1 Mayıs Yalova’da, KESK, DİSK, EĞİTİM-İŞ, CHP, HDP, ADD, Yalova Barosu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, CEM Vakfı üyelerinin katılımıyla Cumhuriyet Meydanında gerçekleşti. Tokat’ta çeşitli siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan gruplar, Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama yaptı. Samsun’da Kamu-Sen 1 Mayıs’ı 81 ilden gelen üyelerle Tütün İskelesi’nde, Türk-İş, KESK, DİSK, TMMOB, TTB ise Cumhuriyet Meydanı’da kutladı. Çanakkale’deki kutlamalarda polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

Arif Koparan unutulmadı

Antalya’daki 1 Mayıs kutlamasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve beraberindekiler, Antalya’da 1980 yılındaki 1 Mayıs gösterilerinde vurularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Arif Koparan’ı, vurulduğu yerde kırmızı karanfillerle andı. 1 Mayıs, Balıkesir, Amasya, Edirne, Erzurum, Tunceli, Gaziantep, Muğla, Sivas, Trabzon’da da çoşkuyla kutlandı.