Mayıs ayında karla mücadele

MUŞ'ta, aralık ayından beri kardan kapalı olan, merkeze bağlı Cevizlidere köy yolu, mayısta da İl Özel İdare ekiplerince açılmaya çalışılıyor. Yer yer 2 metre karın olduğu köy yolunu açma çalışmalarının, 5 gün daha sürmesi bekleniyor.