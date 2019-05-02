Örgütün kritik ismi İzmir'de yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah saatlerinde bölücü terör örgütü PKK üyelerine yönelik, eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Adreslere düzenlenen baskınlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, haklarında toplatma kararı olan çok sayıda yasak yayın, örgütsel malzeme ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınanlar arasında, PKK'nin Suriye kolu PYD/YPG içinde silahlı çatışmalara giren ve 4 yıl boyunca Şeyh Maksut bölgesinde bulunduğu belirlenen Ş.R. ile parmak izleri, yaklaşık 8 ay önce Buca'da ele geçirilen molotof kokteyllerindeki parmak izleriyle örtüşen M.M.'nin de bulunduğu belirtildi.