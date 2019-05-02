AKP'li başkanlar belediye borçları yüzünden birbirine girdi!

Malatya'nın yeni ve eski AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanları arasında borç krizi çıktı.Yeni Başkan Selahattin Gürkan, il Belediye Meclis toplantısında, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni 1 milyar 778 milyon 257 bin 657 TL borçla devraldıklarını söyledi ve "Böyle bir borç sarmalı içerisinde bulunurken belediye hizmetlerini yapmak kolay değil.

Hepimiz kemer sıkacağız. Yani buraya gelirken makam aracımızla gelmeyeceğiz, kendi aracınızla geleceksiniz" dedi.Sözcü'de yer alan habere göre, Gürkan'ın açıkladığı borç miktarı selefi AKP'li Hacı Uğur Polat'ı kızdırdı. Polat, "Yanlış hesap yapmış, benim bıraktığım borç 801 milyon lira.. Nasıl hesap yaptı anlamadım diyerek Gürkan'ı eleştirdi. Daha önce Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Ahmet Çakır ise, " Ben görevimi Hacı Uğur Polat'a bıraktığımda belediyenin borcu 509 milyon liraydı" açıklamasını yaptı.