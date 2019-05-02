Erik çekirdeği yüzünden çocuğu döven şahıs gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını bir üst mahkeme sıfatı ile değerlendiren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ufuk Ö.'nün işlediği suç için istenen ceza miktarının üst sınırını, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek şüpheli hakkındaki adli kontrol hükümlerini kaldırdı. Şüphelinin elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına yönelik kararı kaldıran mahkeme, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Tuzla'da erik çekirdeği yüzünden bir çocuğu öldüresiye döven U.Ö., hakkında çıkan tutuklamaya yönelik yakalama kararının ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten U.Ö. adliyeye sevk edildi.