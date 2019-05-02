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Erik çekirdeği yüzünden çocuğu döven şahıs tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan M.Y.K.'yi darp eden otomobilin sürücüsü Ufuk Ö. hakkındaki elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına yönelik adli kontrol kararı kaldırıldı. Ufuk Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bu kararın ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 2 Mayıs 2019 Perşembe, 11:29

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını bir üst mahkeme sıfatı ile değerlendiren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ufuk Ö.'nün işlediği suç için istenen ceza miktarının üst sınırını, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek şüpheli hakkındaki adli kontrol hükümlerini kaldırdı. Şüphelinin elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına yönelik kararı kaldıran mahkeme, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul Tuzla'da erik çekirdeği yüzünden bir çocuğu öldüresiye döven U.Ö., hakkında çıkan tutuklamaya yönelik yakalama kararının ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten U.Ö. adliyeye sevk edildi.
TUKLANDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki M. Y. K.'yı darp eden otomobilin sahibi Ufuk Ö. tutuklandı.
Cumhuriyet İMECESİ

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