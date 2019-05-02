Tuzla'da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
Küçük çocuğu feci şekilde döven şüpheli hakkında tutuklama kararı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Tuzla’da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven U.Ö.’nün adli kontrol kararına itirazı kabul edildi. Şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
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Yayınlanma tarihi: 2 Mayıs 2019 Perşembe, 11:29