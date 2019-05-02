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Küçük çocuğu feci şekilde döven şüpheli hakkında tutuklama kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Tuzla’da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven U.Ö.’nün adli kontrol kararına itirazı kabul edildi. Şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 2 Mayıs 2019 Perşembe, 11:29

Tuzla'da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Cumhuriyet İMECESİ

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