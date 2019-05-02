Mide ve bağırsaklarından 19 paket uyuşturucu çıktı

DENİZLİ'de polis, İran'dan hava yoluyla gelen Reza Shami Heris (41), 36 uyuşturucu hap ile yakalanıp, gözaltına alındı. Yakalandıktan sonra rahatsızlanarak hastaneyle kaldırılan şüphelinin mide ve bağırsaklarından 13 paket halinde 47 gram metamfetamin ve 6 paket halinde 21 gram eroin çıkartıldı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.