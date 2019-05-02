Annesini öldürmekten yargılanan kadın: Bu durum cezaevinde çok eziyet görmeme neden oldu

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gülümser Bulut'un kızı Hatice Ayhan ile yeğeni tutuksuz sanık Y.K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak ifade veren H.Ç, Bulut'u olaydan iki gün önce evinin balkonunda gördüğünü söyledi.

Ayhan'ın avukatı Mehmet Kozan ise müvekkilinin hayatı boyunca hiçbir suç işlemediğini savundu.

Tutuksuz sanık Y.K'nin daha önceden kadın cinayeti suçundan 13-14 yıl hüküm giydiğini ileri süren avukat Kozan, şunları kaydetti:

"Müvekkilimin 2-3 beyanı dışında ifadesinde çelişki yok. Y.K. ilk etapta Bulut'un evine gittiğini inkar etti. Eve giriş saatleri dikkate alındığında ceset üzerindeki bulguların Y.K'nin çıkış saatine uygun olduğu görülmektedir. Y.K'nin, Bulut cinayeti dışında başka olaylarla da bağlantıları var. Dolayısıyla müvekkilimin, üzerine atılı suçun yüzde yüz değişeceğinden tahliye edilmesini istiyoruz."

Tutuklu sanık Ayhan ise olayla ilgisinin olmadığını savundu.

Basında "anne katili" olarak lanse edildiğini aktaran Ayhan, "Bu durum cezaevinde çok eziyet görmeme neden oldu, psikolojim bozuldu. Kendimi ifade edemedim. Tahliyemi istiyorum." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Ayhan'ın tahliyesine karar verdi.

Duruşma ertelendi.

- Olay

Konak ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde annesi Gülümser Bulut ile yaşayan Hatice Ayhan'ın 2018'in ağustos ayında, polisi arayıp ihbarda bulunması üzerine evde yapılan incelemede, Bulut'un cesedinin battaniyeye sarılarak çekyatın içine konulduğu belirlenmişti.

Olayla ilgili Hatice Ayhan tutuklanmıştı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Bulut'un ölümünün doğal yollarla gerçekleşmediğine kanaat getirerek, çelişkili ifadeler verdiklerine dikkati çektiği Ayhan ve Y.K. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açmıştı.