Aziz Yıldırım ve Gonca Çelikkıran Yıldırım boşanıyor mu? İşte o sorunun yanıtı

15 Şubat 1998'de Fenerbahçe'nin başına geçen Aziz Yıldırım, sarı lacivertlilerin en uzun başkanlık yapan ismi olarak tarihe geçmişti. Şu sıralar ‘efsane başkan’ olarak anılan Aziz Yıldırım’ın 2011 senesinde hayatını birleştirdiği Gonca Çelikkıran Yıldırım’la ilişkilerinin arasında anlaşmazlık çıktığı ve çekişmeli bir şekilde boşanacakları iddiası bugün ulusal medyada büyük yankı gördü.

BOŞANMA İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Çıkan bu iddiaların ardından Aziz Yıldırım’a yakın isimlerden edinilen bilgiye göre Yıldırım, evliliğinin biteceği yönünde çıkan iddiaları tamamıyla yalanlarken çevresine de bu haberlerle ilgili gerekli yaptırımları gerçekleştireceğini söylediği belirtildi.

Sözcü'den Ömercan Altay'ın haberine göre Yıldırım’ın ‘Ellerinde boşanacağıma yönelik belge varsa ortaya çıkarsınlar, hakkımda asılsız, boşanma haberleri yapan kurumlar hakkında adli süreci başlatacağım’ dediği de gelen bir diğer bilgi.