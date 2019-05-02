Sahilde tıbbi atık tehlikesi

Konu hakkında bir soru önergesi vererek, sahilde yaşanan skandalı TBMM gündemine taşıyan CHP'li Yavuzyılmaz'ın tespitleri şöyle:

“Halkın piknik yaptığı, balık tuttuğu, denize girdiği, çocukların uçurtma uçurduğu evcil ve sokak hayvanların dolaştığı kumsal hattı boyunca yerlerde her biri kullanılmış, yüzlerce şırınga, tıbbi atık, binlerce iğne, kan torbası, serum kordonları, ilaç ve serum şişeleri, kesici ve delici tıbbi aletler olduğunu tespit ettim. İnsan sağlığını ve doğayı tehdit eden, içinde pek çok mikrop, hastalık ve virüs barındıran bu tıbbi atıklar salgın hastalığına neden olacak kadar büyük bir tehlike arz etmektedir. Kullanılmış iğne uçlarının bile özel kutularına konulmamış halde yerlerde bulunması çok vahimdir.”

Kumsala saçılan tıbbi atıklarla ilgili bir an önce yetkili kurumların gereken önlemleri alması gerektiği çağrısı yapan CHP'li Yavuzyılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:

“Zonguldak'taki tıbbi atıkların toplanması ve imhası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kontrol edilmekte ve denetlenmekte midir? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Zonguldak'taki bu tıbbi atık tehlikesi ile ilgili 2000 yılından itibaren bir ihbar alınmış mıdır? Alınmışsa ihbar ile ilgili bir saha veya laboratuvar çalışması yapılmış mıdır?”