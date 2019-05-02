Canan Kaftancıoğlu: Çalmalarına izin vermeyeceğiz

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde sandık sayımlarının ve veri girişlerinin hatalı yapıldığı, bu durumun seçim sonuçlarını etkilediği iddiasıyla 32 ayrı soruşturma başlattı. 100'ün üzerinde kişi "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Kaftancıoğlu: Sandık darbesine karşı nöbetteyiz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Hukuk Komisyonu'nun tweet'ini alıntılayarak bir mesaj paylaştı. Kaftancıoğlu, "İstanbul halkına verdiğimiz sözün gereği; oylarınızı, çocuklarınızın geleceğini sandıkta çaldırmadık, masa başında da çalmalarına izin vermeyeceğiz. “Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir” ve bu anlayışa düşman olanlar ne yaparlarsa yapsınlar kaybetmeye mahkumdur" yazdı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımları şöyle:

İstanbul halkına verdiğimiz sözün gereği; oylarınızı, çocuklarınızın geleceğini sandıkta çaldırmadık, masa başında da çalmalarına izin vermeyeceğiz.

“Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir” ve bu anlayışa düşman olanlar ne yaparlarsa yapsınlar kaybetmeye mahkumdur. — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) May 2, 2019

CHP Hukuk Komisyonu: Seçimin iptaline sebebiyet verecek bir netice yok

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan CHP İstanbul Hukuk Komisyonu şunları kaydetti:

"YSK’nın ara kararı ile İlçe Seçim Kurullarınca tamamlanan tespitlerde seçimin iptaline sebebiyet verecek bir netice yok. Şikayet çerçevesinde savcılığın ifade alma işlemi rutin olup, seçim sürecinde bir usulsüzlük olduğu anlamına gelmez. Yasal süreci hukukçularımız takip ediyor"