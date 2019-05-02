Savcılık ifadeye çağırmıştı...CHP Hukuk Komisyonu'ndan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde sandık sayımlarının ve veri girişlerinin hatalı yapıldığı, bu durumun seçim sonuçlarını etkilediği iddiasıyla 32 ayrı soruşturma başlattı. 100'ün üzerinde kişi "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan CHP İstanbul Hukuk Komisyonu şunları kaydetti:

"YSK’nın ara kararı ile İlçe Seçim Kurullarınca tamamlanan tespitlerde seçimin iptaline sebebiyet verecek bir netice yok. Şikayet çerçevesinde savcılığın ifade alma işlemi rutin olup, seçim sürecinde bir usulsüzlük olduğu anlamına gelmez. Yasal süreci hukukçularımız takip ediyor"