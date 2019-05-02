Adalet Nöbeti yeniden başladı

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi C kapısı önünde tutulan nöbete İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, DİSK Basın-İş Sendikası Başkanı Faruk Eren, gazeteci Kadri Gürsel ve çok sayıda avukat katıldı.

Nöbette Cumhuriyet davası kapsamında hüküm giyen ve şu an Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan avukat Mustafa Kemal Güngör’ün mesajı okundu. Güngör mesajında, “Sizler nöbetteyken Anayasa Mahkemesi bireysel başvurumuzu görüşüyor olacak. Verilecek karar, davamız açısından yeni süreçlerin başlamasına da yol açacaktır. Bir yandan nöbeti izlemeyi beklerken gözümüz kulağımızda bu görüşmede olacaktır. Hep birlikte adalete ulaşacağımız özgür günlerin bir an önce gelmesini diliyoruz” dedi.

Nöbette konuşan Mehmet Durakoğlu, konuşmasına gazetemizin 7’si eski 8 çalışanın tutukluluk durumlarının hukuksuz olduğunu ve soruşturma dosyasını hazırlayan savcının FETÖ davası sanığı olduğunu anımsatarak başladı. Cumhuriyet davasının adalete borçlandırıldıkları bir dava olduğunu söyleyen Durakoğlu, “Bu dava yargının siyasete bulaştırılması, siyaset elinde araçsallaştırılması ve siyaset stratejilerinin yargı kararıyla meşrulaştırılma çabasıdır. Bu ülkenin hukuk tarihini yazan avukatlar olarak tarihsel geçmişimizde hep bir kara leke olarak, bu davanın anımsadığımız dönemlerin davalarından biri olarak anılacağını şimdiden not edebiliriz” dedi.

Durakoğlu’nun ardından konuşan Faruk Eren, “İçerideki arkadaşlarımıza söz veriyoruz. Onlar özgür kalana kadar, demokrasi ve hukuku sağlayana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.