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İBB'nin eski yönetiminin STK'lara yaptığı yardımlarla ilgili haberlere erişim engeli

31 Mart yerel seçimlerinin öncesinde gündeme gelen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2018 için hazırladığı 56 sayfalık STK (Sivil Toplum Kuruluşu)-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu’yla ilgili haberlere erişim engeli getirildi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma, 10:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2018 için hazırladığı ama ilan etmediği, 56 sayfalık STK (Sivil Toplum Kuruluşu)-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu’yla ilgili haberlere mütevelli heyeti başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın yaptığı Türkiye Teknoloji Takım (T3) Vakfı’nın talebi üzerine erişim engeli getirildi. T3 Vakfı, belediyenin kamu kaynaklarından yaptığı 41.1 milyon lira destekle listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu'nda İBB’nin vakıf, dernek, okul, okul spor salonlarına toplam 847 milyon 592 bin 858 lira, 27 kuruş destek verdiği belirtilmişti.

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