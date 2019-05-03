Soylu açıkladı: 20 bin 474 kişiye sosyal medya paylaşımı nedeniyle işlem yapıldı

CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin’in, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle ilettiği sorulara Soylu’dan yanıt geldi.

Ensar Aytekin 2013 – 2018 yılları arasında sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında işlem yapılan kişilerin sayısını ve aldıkları cezaları sordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2013 – 2018 yılları arasında sosyal medya paylaşımı nedeniyle 20 bin 474 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Soylu'nun yanıtında ceza alanların sayısı ise paylaşılmadı.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada sosyal medya paylaşımları nedeniyle yapılan işlemlerde sindirme politikası güdüldüğünü belirten Aytekin, “Son 5 yılda 20 bin 474 vatandaş hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle işlem yapılması düşünce özgürlüğüne vurulmak istenen pranganın işaretedir” dedi.

Aytekin’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtı üzerine yaptığı açıklama ise şu şekilde:

“AKP iktidarları boyunca söz söylemek, düşünceyi dile getirmek adeta yasaklanmak istenmiştir. Bu uygulanın en net örneklerinden biri de sosyal medya üzerinden yapılan cadı avıdır. Kendinden olmaya tahammül etmeyi yok sayan bu anlayış sosyal medyada yapılan paylaşımları da suç saymaktadır. Bakın, son 5 yılda 20 bin 474 vatandaşımız hakkında işlem yapılmış. Elbette terör propagandasına, suça özendirmeye dair yapılan işlemlere kimsenin karşı çıktığı yok. Ama kendi hesabından hükümet lehine düşmanlık, savaş çağrısı yapanların değil, muhaliflerin gözaltına alınarak hakkında işlem yapıldığını hepimiz biliyoruz. Cumhuriyetin kurucu kadrolarına hakaretin mubah, Cumhurbaşkanı hakkında söylenen tek bir eleştirinin ceza almak için yeterli neden olduğu bugünlerde kimse bizleri sosyal medya üzerinden yapılan işlemlerde muhaliflerin hedef alınmadığına ikna edemez. İktidarın başlattığı bu av bir kez daha İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzası ile kesinlik kazanmıştır”