‘FETÖ’cü diye hüküm giymemiz akıl tutulması’

CHP’li Utku Çakırözer, Cumhuriyet Gazetesi davası kapsamında aylarca hapis yattıkları halde ikinci kez cezaevine giren Musa Kart, Güray Öz, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Emre İper ile Kandıra Cezaevi’nde görüştü.

Çakırözer'in verdiği bilgiye göre Mustafa Kemal Güngör şöyle konuştu: “Hikmet Çetinkaya, FETÖ’nün nasıl bir tehdit olduğunu anlatan 10 cilt kitap yazdı. Bu yüzden hakkında yine FETÖ’cüler tarafından davalar açıldı. Akın Atalay, Bülent Utku, ben, Tora Pekin, Fikret İlkiz; Hikmet Çetinkaya ve Cumhuriyet Gazetesi’ni o davalarda FETÖ’cülere karşı yıllarca savunduk. Şimdi gelinen noktada ‘FETÖ’cü’ diye hüküm giymemiz Türkiye’de gelinen akıl tutulmasının en net göstergesi.”

Güngör, Anayasa Mahkemesi’ne başvuruları ile ilgili olarak, “İlk tutuklandığımızda, Aralık 2016’da başvurmuştuk. 9 aydır da Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun önündeydi. Hakkımızda 5 yıldan az hapis cezası verildiği için kararı Yargıtay’da temyiz edemedik. Bu garabetin, yasa değişikliği ile Meclis’te çözülmesini bekliyoruz. Ayrıca Yargıtay’ın tüm dosya üzerinde beraat kararı vermesini bekliyoruz. Tüm bunlar olurken de bu adaletsizliğin, haksızlığın daha fazla sürmemesi için hakkımızdaki kararın infazının ertelenmesini talep ediyoruz” dedi.

Güray Öz ise “İnsan düşünmeye devam ettikçe özgürlüğü de devam eder. Bu yüzden burada kendimi özgür hissediyorum. Özgür düşünen insan, nerede olursa olsun, hapishanede de olsa özgürdür” dedi. Öz şunlyarı söyledi: “Bizim için gösterilen dayanışmaya teşekkür ediyoruz. Dışarıdan çok büyük destek aldık. Burada olmamız toplumun birçok duyarlı kesimini rahatsız ediyor. Bunu görmek ülkemizin geleceği açısından memnuniyet verici. Dışarıda hak, hukuk, adalet, demokrasi mücadelesi verenlere içeriden selam gönderiyoruz.”

Çakırözer, hakkında verilen 3.5 yıl hapis cezasının onanmasının ardından hapse giren eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile de Kandıra Cezaevi’nde görüştü.

Çakırözer, cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet davasında yargılanan ve ikinci kez hapse giren aydınlarımızın da haklarında verilen kararı Yargıtay’a taşıyabilmesi için yasa değişikliği teklifi vermiştik. Bu görüşümüz Adalet Bakanı ve Yargıtay Başkanı’ndan da destek gördü. Bu sorunun çözümü Meclis’in elinde. Gelin bu hukuk garabetini; haksızlık, adaletsizlik elbirliği ile çözelim” dedi.