Akıncı Üssü davası savunmalarla devam ediyor: Yapılan işin illegal olduğunu anladım

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulundan (MEBS) sanık kursiyer teğmen Merve Duğan, savunmasında, 15 Temmuz akşamı kendisini önce birliğe sonra da Akıncı Üssü'ne götüren tabur komutanı Metin Bilgici'nin emrini, suç sayılacağı için sorgulayamadığını söyledi.

Savcının kendisi hakkındaki mütalaasını kabul etmediğini savunan Duğan, olay günü gece 02.30-03.00 arasında yanlış bir şeye alet edildiğini anladığını öne sürdü.

Duğan, sabah saatlerinde bulduğu ilk fırsatta okuluna komutanlarının emri üzerine döndüğünü belirterek, "Darbe gününde veya öncesinde darbe girişiminde bulunulacağından haberdar değildim. Olay gecesi sadece komutanlarımdan gelen emir doğrultusunda sadece bekledim, kimseye de fiili olarak hiçbir şey yapmadım. O gece özellikle seçilmediğim ortadadır, hiçbir yazışmada da bulunmadım." dedi.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını, bunun da tanık beyanlarıyla doğrulandığını savunan Duğan, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

"Yapılan işin illegal olduğunu anladım"

Sanık kursiyer teğmen Osman Bekar, 15 Temmuz günü ortak Whatsapp grubuna "göreve çağrıldıkları"na yönelik mesaj geldiğini söyledi.

Önce hiç bir şeyden haberleri olmadığını, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı'na yönelik terör saldırısı olduğuna dair üstleri tarafından bilgi verildiğini öne süren Bekar, "Tabur komutanı tarafından toplandık. Tabur komutanı Metin Bilgici, 'İçiniz rahat olsun, görev verildi, sorgulamayın, beni takip edin.' dedi. Daha sonra bizler dışarı çıkarıldık. Otoparklara geldik ve 10 araçla Samsun nizamiyeden çıkış yaptırıldık. Çıkarken araçlardan indirilmedik, hiçbir zorlama yapmadık, kimseyle konuşmadık." ifadelerini kullandı.

Bekar, yarım saat sonra bir binanın önünde durdurulduklarını belirterek, "Daha önce Akıncı'ya hiç gitmedim. Binanın önünde bize şarjör dağıttılar ama ben hiç takmadım. Daha sonra yapılan işin illegal olduğunu anladım, kendimi güvenceye alıp birliğimize geri döndük ve o lanet gecenin bitmesini bekledim. Sabah saatlerinde kaçıp kurtulma planları yapmaya başladık." iddiasında bulundu.

Daha sonra karşısına çıkan ve ismini bilmediği bir rütbeliye, "İllegal olaya dahil olmak istemediği"ni söylediğini ileri süren Bekar, "Benim 4. Ana Jet Üssü'nden çıkmam engellendi ama buna rağmen sivil araçlarımızın bulunduğu yere giderek oradan çıkış yaptık ve MEBS Okulu'na geri geldim. 15 Temmuz'da hiçbir şeye müdahil olmadım." şeklinde konuştu.

Bekar, darbe faaliyetine karışmadığını savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.