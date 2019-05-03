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Bakırköy Cezaevi önünde gazlı müdahale: 4 gözaltı

İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi önünde Barış Anneleri, avukatlar ve HDP Adana Milletvekilleri de açlık grevi ve ölüm orucunda olan tutuklular için basın açıklaması yapmak istedi. Bu sırada gruba polis gazlı müdahale etti. Polis,4 kişiyi de gözaltına aldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma, 14:44

Barış Anneleri, avukatlar, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Bestaş ve HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi önüne gelerek basın açıklaması yapmak istediler. Cezaevi önünde hazır bulunan polisler basın açıklamasının yasadışı bir eylem olduğunu öne sürerek toplanan gruba gazlı müdahalede bulundu.

Polis, gaz sıkmasının ardından bir Barış Annesi, bir tutuklu yakını ve iki avukatı da gözaltına aldı. Yerlerden sürüklenerek gözaltına alınan avukatların Ahmet Balkaya ve Rengin Ergül olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet İMECESİ

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