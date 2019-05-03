Bakırköy Cezaevi önünde gazlı müdahale: 4 gözaltı

Barış Anneleri, avukatlar, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Bestaş ve HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi önüne gelerek basın açıklaması yapmak istediler. Cezaevi önünde hazır bulunan polisler basın açıklamasının yasadışı bir eylem olduğunu öne sürerek toplanan gruba gazlı müdahalede bulundu.

Polis, gaz sıkmasının ardından bir Barış Annesi, bir tutuklu yakını ve iki avukatı da gözaltına aldı. Yerlerden sürüklenerek gözaltına alınan avukatların Ahmet Balkaya ve Rengin Ergül olduğu öğrenildi.