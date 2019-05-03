Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği'ne 'basın özgürlüğü' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ABD’nin Türkiye Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan “Türkiye’yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz” açıklamasına sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN YANIT

Altun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD’nin basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakması konusunda ısrarımızı sürdüreceğiz. Washington, diğer ülkeleri suçlamak yerine aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi uzun zamandır devam eden sorunlarına odaklanmalıdır” ifadelerini kullandı.