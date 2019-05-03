Erdoğan: İstanbul sevdalıları için koltukların hiçbir kıymeti yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul görenleri kendine meftun eden bir şehirdir. Bu aziz şehre eser kazandırmaktan daha büyük bir gurur yoktur. Rabbim bize İstanbul'da silinmez izler bırakmayı nasip etti. İstanbul için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. İstanbul sevdalıları için koltukların makamların hiçbir kıymeti yoktur. Biz de yatırımlarımızla, projelerimizle İstanbul'u ilmek ilmek dokuyacağız.

"BİRİLERİ 'NASIL DOLDURACAKSINIZ' DESELER DE DOLUYOR"

Burası aynı zamanda bir külliye. Türk İslam eserleri müzesiyle burası bir külliye. Cami gerek mimarisi gerek konumuyla gurur verici bir eserdir. Bizim Sinan'ımız var. Mimar Sinan adına da ilk işimiz bir Mimar Sinan Camii'ni inşa etmek oldu. O bizim mimaride idolümüzdür. Bu eserin şehrimizin sembollerinden biri olacağına inanıyorum. Öne çıkan bazı vasıflarını paylaşmak istiyorum. 57 bin 500 metrekarelik bir alana kurulu. Camimiz 6 minareye sahiptir. Aynı anda camide 65 bin mümin ibadetini gerçekleştirebiliyor. Birileri 'nasıl dolduracaksınız' deseler de doluyor. İmanın şartını temsilen 6 minaresi var. Üç şerefeli dördü minare Malazgirt zaferine ithafen 107,1 metre yükseklikte yapılmıştır. 72 metre yükseklikteki ana kubbe İstanbul'da yaşayan 72 milleti ifade ediyor.