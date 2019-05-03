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HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut'a Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı 2 ayrı davada toplamda 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma, 19:14

[Haber görseli]HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut, 2017'de yayımlanan, “Kanunsuzlar 2” ve “Kanunsuzlar 3” isimli kitaplarında “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle yargılandığı davalarda hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkeme'sinde yapılan karar duruşmasına Nurullah Ankut, avukatları ve çok sayıda partili katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise avukatı temsil etti.

Peş peşe yapılan duruşmaları karara bağlayan mahkeme, Nurullah Ankut'a her bir davada “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Recep Tayyip Erdoğan

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