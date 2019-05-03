Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide resesyon sürecek. Tüketim düşüşü devam edecek

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), yılın ilk 3 ayıyla ilgili öncü göstergelerin, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4 küçüleceğini gösterdiğini açıkladı.

Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde de reel olarak yüzde 3 küçülmüştü. Doç. Dr. Ozan Bakış ve Araştırma Görevlisi Uğurcan Acar tarafından hazırlanan “Ekonomik Küçülme Sürüyor” başlıklı “Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Nisan 2019” notunda şu vurgu yapıldı:

Yatırım kamudan



- Kesinleşen ocak, şubat ve kısmen açıklanan mart ayı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2019’un ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 4 azalmasını bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle hesaplanan bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH yüzde 0.5 küçülecek.



- 2019’un ilk çeyreğinde 2018’in son çeyreğine kıyasla mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış tüketim öncü göstergelerinde bir önceki çeyreğe kıyasla bir miktar iyileşme olmakla birlikte küçülme sürecek.



- 2019 yılının birinci çeyreğinde 2018 yılının son çeyreğine kıyasla perakende ticaret sektörü mevcut mal stok seviyesi hariç yatırım öncü göstergelerinde azalışın yavaşlamasını veya artışa geçiş bekliyoruz.



- Çeyreklik bazda 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 3.2 artan kamu yatırım harcamalarının 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 62.8 ile olağanüstü bir artış göstereceğini hesaplıyoruz.



- 2019’un ilk çeyreğinde reel ithalatın yüzde 22.3 azalmasını, reel ihracatın ise yalnızca yüzde 1.6 artmasını tahmin ediyoruz. Bu nedenle net ihracatın büyümeye katkısının devam etmesini bekliyoruz.



- GSYH’nin tahmininde kullandığımız diğer değişkenlere baktığımızda, çeyreklik bazda perakende sektörü fiyat beklentisinin yüzde 9.2 ve hizmetlere olan talebin yüzde 1.5 azalacağını hesaplıyoruz. Bir önceki çeyrekte yaklaşık 5 küçülen imalat sanayi üretim endeksindeki azalışın bu çeyrekte durmasını bekliyoruz. Elektrik tüketiminin ise değişmemesini bekliyoruz.