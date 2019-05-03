Etimesgut'ta özel çocuklara havuz ayıbı

Konuyla ilgili Cumhuriyet’in ulaştığı Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ise “Özel eğitim alan çocukların cinsiyet farkını ortaya koyarak böyle bir hizmetten geri kalması bizim düşüneceğimiz ve tasvip edeceğimiz bir iş değil” diyerek sorunu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.



Yaşları 5 ile 15 arasında değişen otizmli, fiziksel ve zihinsel engelli çocuklardan oluşan öğrenciler Etimesgut Belediyesi’ne ait Güzelkent Aile Yaşam Merkezi’ndeki havuzda terapi görüyordu.



Rahatsız etmiş!



Güzelkent Aile Yaşam Merkezi konuyla ilgili “Tesisimiz bünyesinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzu, özel eğitim kurumlarına yönelik yapılmamış olmasına rağmen deneme amaçlı kurumunuzu tesisimizden faydalandırdığımızda engelli çocuklarımızın diğer vatandaşlarımızı rahatsız edici hareketlerde bulunduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Tesisimizin havuz ve diğer bölümlerinde altına kaçırma gibi durumlarla karşılaşılmıştır” denildi.