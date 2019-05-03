14 kadın gazeteci cezaevinde

İHD Diyarbakır Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan platform sözcüsü Ayşe Güney, Türkiye’de her geçen gün basın özgürlüğü üzerindeki baskıların artarak devam ettiğini söyledi. Tekelleşen ve biat etmesi üzerinden oluşturulan medya organlarına her gün yenisinin eklendiğini aktaran Güney, 2016’da ilan edilen OHAL’in ardından 173 medya kuruluşunun kapatıldığını ve binlerce basın emekçisinin işsiz kaldığını kaydetti.



Binlerce yazıya, haber ajanslarına, haber portallarına erişim engeli getirildiğini anımsatan Güney, seçim sürecinde iktidar yanlısı basın kuruluşlarının yaptıkları haberlerle gazetecilik ilkelerinin altüst edildiğini belirtti. Güney, Türkiye’deki kadın gazetecilerin yaşadığı hak ihlalleri ve 4 aylık raporu da açıkladı. Rapora göre, Türkiye’de halen 14 gazeteci tutuklu. l DİYARBAKIR