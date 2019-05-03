TGS basın raporunu açıkladı: Gazeteciler tutuklu, işsiz ve güvencesiz

Şişli’deki TGS Akademi’de yapılan basın toplantısında paylaşılan “Basın özgürlüğü raporu”nda 2018 ve 2019 yılında yaşananlar, medya kuruluşlarına verilen para cezaları, yayın yasakları gibi birçok bilgi yer alıyor. Raporun bir özetini sunan TGS avukatlarından Ülkü Şahin, “26 yıldır Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak anılan 3 Mayıs’ı Türkiye maalesef bir kez daha sorunlar ile karşılıyor. Son yıllarda gazeteciler üzerinde artan baskılar, medyanın iktidar kontrolüne geçmesi, 142 gazetecinin tutuklu olması ülkede basın özgürlüğünü bitirdi” diye konuştu.



5 gazeteciden 4’ü ceza aldı



Geçen son 1 yılda 74 gazetecinin çeşitli suçlardan dolayı toplamda 256 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirten Şahin, “3 gazeteci hakkında müebbet hapis cezasına hükmedildi. Son bir yıl içerisinde gazetecilere yaptıkları haberlerden dolayı toplamda yaklaşık 170 milyon TL adli para cezası verildi veya tazminata mahkum edildi. 18 gazeteci yargılandıkları davadan beraat etti. Bu rakam, davası sonuçlanan gazetecilerin yaklaşık yüzde 19’una tekabül ediyor. Yani davası sonuçlanan her 5 gazeteciden 1’i beraat ederken, 4’ü ceza aldı” ifadelerini kullandı. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş da “Türkiye’deki karanlık tabloyu paylaşmak zorunda kaldık. Bu tabloyu değiştirmek için mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.