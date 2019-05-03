Silopi'de iki kardeşi ezen panzeri kullanan polis göreve geri döndü

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 3 Mayıs 2017 tarihinde evlerine giren panzerin altında ezilerek can veren Muhammed (7) ve Furkan Yıldırım (6) kardeşlerin ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü Polis Ö.Y. ve görevlendiren amiri M.M. hakkında açılan davanın 8’inci duruşması Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada konuşan Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, sanık polisleri “alt düzeyde tali kusurlu” gösteren rapora tepki göstererek, “Araç mı cezalandırılacak” diye sordu. Sanık Polis Ö.Y. verilen talimatın kanunsuz olabileceğini ancak suç teşkil etmediğini ileri sürdü. Ö.Y. göreve başladığını, denetimli serbestliğin kaldırılmasını talep etti. Duruşma, ertelendi.