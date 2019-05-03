Buna göre, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı’na Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun atandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hüseyin Küçük, İbrahim Noğman, Abdullah Refik Acar, Musa Coşkun ve Osman İyişenyürek getirildi. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Mehmet Uygun, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcılığı’na ise Kemal Yüksek atandı.
Fahrettin Altun’a yeni görev
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndaki atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yayınlanma tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma, 22:41
Buna göre, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı’na Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun atandı.