Fahrettin Altun’a yeni görev

Buna göre, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı’na Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun atandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hüseyin Küçük, İbrahim Noğman, Abdullah Refik Acar, Musa Coşkun ve Osman İyişenyürek getirildi. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Mehmet Uygun, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcılığı’na ise Kemal Yüksek atandı.