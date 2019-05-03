Samsun İlkadım ilçe Belediye binası hacizli çıktı

Samsun’da İYİ Partili İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında toplanan İlkadım Belediye Meclisi’nde İlkadım ve Gazi Hizmet binalarının satış konusu görüşüldü.



Haziran ayında yeni yapılan İlkadım Belediye Başkanlığı binasına taşınacak olan İlkadım Belediyesi’nde, bir önceki yönetim döneminden kalan 260 milyon lira borç nedeniyle mevcut belediye hizmetlerinin verildiği İlkadım ve Gazi hizmet binalarının satışı gündeme geldi.



Krediye destek



Meclis toplantısında, İlkadım Belediyesi’nin yıllardan beri kullandığı binanın tapu kayıtları üzerinde 30 milyon lira borç nedeniyle “haciz” kaydı bulunduğu ortaya çıktı.



Satışı planlanan Gazi Hizmet Binası’nın olduğu alanın imarda akaryakıt istasyonu olarak değiştirilerek satılması kararlaştırıldı. Asfalt ve benzeri hizmetlerle ilgili gündeme gelen 16 milyon liralık kredi kullanımına AKP ve MHP’li meclis üyeleri de destek verdi. Belediye binalarının satılması ve kredi kullanımı konuları ilgili komisyonlara havale edildi.