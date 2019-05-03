FETÖ’den tutuklu Köse şikâyet etti, polis Yüzbaşıoğlu’nun kapısına dayandı

Cumhuriyet’in ulaştığı belgelere göre, FETÖ’den tutuklu olan ve Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 1 numaralı sanığı eski Genelkurmay Adli Müşaviri Köse, yargılandığı davada kendisiyle ilgili tanık sıfatıyla dinlenen Yüzbaşıoğlu’nu “aleyhine gerçeği yansıtmayan beyanlarda bulunduğu” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Kaan Kılıç ise, şikâyetin ardından FETÖ ile mücadelede etkin isimlerden olduğu bilinen Yüzbaşıoğlu’nun Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce ‘şüpheli sıfatıyla’ savunmasının alınması talimatını verdi. Bunun üzerine Yüzbaşıoğlu’nun TSK Lojmanları’ndaki evine dün sabah saatlerinde polis ekipleri gitti. Bu olay ise krize neden oldu. Kumpaslarla hedef alınan Yüzbaşıoğlu’nun tepkisinin üzerine savcılık geri adım attı ve Yüzbaşıoğlu ifadeye götürülmedi. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



‘FETÖ mevzi mi kazanıyor’



Balyoz davası avukatlarından Celal Ülgen yaşanan krizi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: “FETÖ ile mücadelede önemli görev yapan Kara Kuvvetleri Hukuk Hizmetleri Başkanı Hâkim Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu’nun lojmanına polis gitmiş fakat sonradan durdurulduğu bilgisi gelmiştir. Ne oluyor? Fetoş cephesi yeniden mi mevzi kazanıyor?”