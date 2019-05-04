Korkunç kazadan kurtulanlar o anları anlattı

İstanbul'dan Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Elmacık köyündeki cenaze evine taziye ziyaretine gelenleri taşıyan M.S. (49) idaresindeki Küçükçekmece Belediyesine ait 34 HL 3817 plakalı otobüs dün akşam saatlerinde Delice mevkisinde devrildi. 7 kişinin hayatını kaybettiği 30 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü ile ikinci şoför B.T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tokat Devlet Hastanesinde tedavileri devam yaralılar taziye dönüşü meydana gelen kazada yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

"ŞOFÖRÜ UYARDILAR"



Kaza sırasında orta koltuklarda oturduğunu ifade eden Remzi Güner, “Viraja şoför biraz sert girdi, toparlayamadı ondan sonrada otobüs yan yattı. Otobüs sağ tarafa devrildi, ben sol tarafta oturuyordum. Diğer yolcuların üzerine düştüm. Benim bir şeyim yok hafif yaralı olarak atlattım kazayı. Yaralıları otobüsten çıkartmaya çalıştım. Otobüste emniyet kemerimiz takılı değildi, var mı yok mu emniyet kemeri onu da fark etmedim. Biraz yağışı vardı, şoför sert girmese idi kaza olmazdı” dedi.

Kazada gözünden yaralanan Ayhan İnan’da otobüsün suratlı olduğunu ileri sürerek, “Ben otobüste en ön tarafta idim. Hızlı idi, o esnada arkadaş şoföre biraz dikkatli ol dedi. Olan o anda oldu. Kazadan sonra ön camı kırarak çıktık” diye konuştu.



Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Celal Oğuz ise cuma namazından sonra yakınlarının cenazesini defnettikten sonra saat 16.30’da köyden yola çıktıklarını ifade ederek, “Güvendik köyü yakınlarında otobüs viraja hızlı girdi. Ön teker asfalttan çıktı, ön tekeri tekrar asfalta alayım derken otobüsün arkası kalktı yan yattı. Ben orta koltuktaydım ağabeyimle birlikteydik. Ağabeyim yerde yatıyordu gözleri kapalı idi öldü sandım, sarıldım. Gözünü açtı ‘beni kurtar’ dedi. Cenazenin birisinin altında kalmıştı kurtaramadım. Sonra dışarıdan gelenlerin yardımı ile kaza mahallinden çıkardık” ifadelerini kullandı.

Öte yandan otopsi işlemleri biten cenazelerin 5'inin Elmacık köyünde diğer 2 cenazenin ise ilçeye bağlı iki köyde toprağa verileceği öğrenildi. Kazada Yazgül Gündüz (62), Rasim Şahin (72), Huriye Tanrıverdi (53), Selahattin Yüce (55), Dursun Bal (85), Efdal Demir (49) ve Bilge Yüce (29) olay yerinde hayatını kaybetti.