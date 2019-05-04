Para nakli yapan özel güvenlik şirketinde soygun

Olay, 1 Mayıs tarihinde Osmangazi ilçesindeki para nakli yapan özel bir güvenlik şirketinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik görevlisi T.F. (49), izinli gününde iş yerine geldi. T.F., içeride bir kişinin olduğu sırada önce şarjdaki cep telefonunu aldı. Daha sonra banka şubelerine teslim edilecek para destelerinden 50 bin TL’yi alarak kayıplara karıştı. İş yerindekiler olayı fark edip durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda T.F.’yi İstanbul’da gözaltına aldı. Üzerinden 23 bin lira çıkan şüpheli tutuklandı.