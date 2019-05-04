Erdoğan'dan itiraf gibi sözler: 'Hepsi yutturmaca'dan 'Çok iyi biliyoruz'a

Gıda fiyatlarındaki artıştan stokçuluk yaptıklarını belirterek hal esnafını, marketçileri ve pazarcıları suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın 25. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili, "Domates, patates, patlıcan diyorlar. Bunların hepsi yutturmaca" diyen Cumhurbaşkanı "Milletimizin çarşıdaki, pazardaki, mutfaktakı sorunları çok iyi biliyoruz" dedi. Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kur üzerinden ekonomimizi çökertme hesapları devam etse de artık kontrol bizim üzerimizde. Küçük iniş çıkışlar elbette olacaktır. Ama yıkıcı patlamalara izin vermeyceğiz. Enflasoynda üretici fiyatlarını da dizginmeye başladık. Milletimizin çarşıdaki, pazardaki, mutfaktakı sorunları çok iyi biliyoruz"

BUGÜNE KADAR NE DEMİŞTİ?

5 Mart 2019: 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi girdi. Girmedi yeni adımları atacağız. Benim vatandaşım mahallesine kadar bu satışlarla ucuz gıdaya ulaşacak. Ya yola gelecekler ya yola gelecekler. Çünkü biz vatandaşımızı tefecilere sömürtmeyeceğiz.

17 Şubat 2019: İki tür kuyruk vardır. Bir yokluk kuyruğu. İki varlık kuyruğu. Yokluk kuyruğunu CHP iktidarlarında yaşadık biz. Benzinden yağ kuyruklarına varıncaya kadar. Bir gün sonra benzin istasyonundan benzini alırlardı. Sana yağ kuyrukları aynı şekilde. Şimdi ise bu attığımız adımla varlık kuyruğu oldu

10 Şubat 2019: Ne diyorlar; domates, patates, patlıcan, sivri biber vs... Bunların hepsi yutturmaca. İşte maalesef bir çete de öyle türedi. Hale giden müfettişleri dövmeye kalktılar. Şunu iyi bilsinler. Nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te teröristlerin işini bitirdiysek, halde terör estirenlerin işini de en kısa zamanda bitiririz.

26 Ocak 2019: Marketlerde fiyatlar üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada belediyelerimize büyük görevler düşürüyor. Bu tür fiyatları artıranları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunun uygulamasını yapacağız.

21 Kasım 2018: Bakın dün söyledim. Stok yapıyorsunuz. Bundan sonra aldığımız ihbarlarla bütün depoları basacağız. Kimse benim vatandaşıma pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir.