Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' kategoride uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğini de belirterek, İstanbul için bu gece saat 00.00'dan yarın saat 00.00'a kadar geçerli olmak üzere 'sarı' kategoride uyarı yayınladı.



MARMARA İÇİN RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Rüzgarın yarın Trakya kesiminde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli rüzgar (40-70 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, fırtına dolayısıyla meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.