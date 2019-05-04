Azez ve Hakkâri’den yürek dağlayan haberler geldi: 4 şehit, 2 yaralı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi kırsalında PKK/YPG’li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında çıkan çatışmada, 1 binbaşı ile 1 yüzbaşı yaralandı. Kilis’e getirilerek tedaviye alınan yaralılardan yüzbaşı, kurtarılamayarak şehit oldu, hafif yaralı olduğu açıklanan binbaşının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Hakkâri sınır bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG’li teröristler tarafından yapılan havan atışları sonucunda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Tel Rıfat ve Hakkâri’deki saldırıların ardından TSK ayrı ayrı operasyonlar başlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Saldırıları gerçekleştiren 28 teröristi etkisiz hale getirdik” açıklamasında bulundu.



Hakkâri’de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış’ın Konya’nın Ilgın ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Barış’ın nişanlı olduğu, Ramazan Bayramı’ndan sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş’un acı haberi ise Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesi Çalışlar köyünde oturan ailesine askeri yetkililerce verildi. Şehit Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan’ın Adana’nın İmamoğlu ilçesi Sevinçli köyündeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Erdoğan’ın 3 ay önce evlendiği belirtildi. Azez’de şehit olan Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir’in (35) Konya’nın Meram ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.



BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olay sonrası başlatılan operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Saldırıları gerçekleştiren 28 teröristi etkisiz hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki operasyonlarımız büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Saldırıları gerçekleştiren 28 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.