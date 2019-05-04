Suriye ordusu, TSK gözlem noktasını vurdu: 2 asker yaralı

AA'nın haberinde, ''Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, TSK'nin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde İdlib'in güney, Hama'nın kuzeybatı kırsalında bulunan Zaviye bölgesinde kurduğu 10 numaralı gözlem noktasının yakınını topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda gözlem noktasını çevreleyen koruma duvarı da vuruldu'' denildi.

Lazkiye'nin doğusundaki dağ kümesinden ya da Hama kırsalındaki Kerim bölgesinden yapıldığı tahmin edilen saldırının ardından TSK'ye ait bir savaş uçağı eşliğinde 3 helikopterin gözlem noktasına iniş yaptığı aktarıldı.

MSB: 2 ASKER YARALI

Mili Savunma Bakanlığı (MSB), saldırıda havan atışlarının isabet etmesi sonucunda 2 askerin hafif yaralandığını açıkladı. Öte yandan AA saldırıda 4 askerin hafif yaralandığını aktardı.

Mili Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinin güneyinde yer alan bir gözlem noktamıza rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Türkiye'ye tahliye edilerek tedavilerine başlanan yaralılarımıza acil şifalar dileriz"

TSK'nin Astana anlaşmaları çerçevesinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki ateşkesi korumak için kurduğu 12 adet gözlem noktası bulunuyor. Bu noktaların birkaç kilometre karşısında Suriye ordusu unsurları ve İran destekli yabancı gruplar bulunuyor.