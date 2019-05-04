Aksaray Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe yüzlerce çocuk ve veli katıldı. ÇYDD Aksaray Şubesi eğitimevinden sorumlu Utku Tarakçı, tüm eğitimlerde gönüllülerin, eğitimine destek olunan öğrencilerle birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk öğün, çalış, güven” sözünü ilke olarak benimsediklerini ve bu doğrultuda akıl ve bilimin rehberliğinde çocukların gelişimine katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirtti.
Genel Başkan Yardımcısı Nihal Kızıl da Türkan Saylan’ın özellikle çocukların eğitimine ve onlara fırsatlar sunulmasına verdiği öneme dikkat çekti.
Bozkıra ÇYDD baharı
Türkan Saylan’ın kurduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Türkan Saylan Çocuk Şenliği’nin 11’incisini bu yıl Aksaray ’da düzenledi. Şenlikte ÇYDD’li çocuklar oyunlar oynadı, beceri atölyelerinde kendilerini geliştirdi ve baharın tadını çıkardı.
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Yayınlanma tarihi: 5 Mayıs 2019 Pazar, 02:34
Aksaray Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe yüzlerce çocuk ve veli katıldı. ÇYDD Aksaray Şubesi eğitimevinden sorumlu Utku Tarakçı, tüm eğitimlerde gönüllülerin, eğitimine destek olunan öğrencilerle birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk öğün, çalış, güven” sözünü ilke olarak benimsediklerini ve bu doğrultuda akıl ve bilimin rehberliğinde çocukların gelişimine katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirtti.