Bozkıra ÇYDD baharı

Aksaray Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe yüzlerce çocuk ve veli katıldı. ÇYDD Aksaray Şubesi eğitimevinden sorumlu Utku Tarakçı, tüm eğitimlerde gönüllülerin, eğitimine destek olunan öğrencilerle birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk öğün, çalış, güven” sözünü ilke olarak benimsediklerini ve bu doğrultuda akıl ve bilimin rehberliğinde çocukların gelişimine katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirtti.



Genel Başkan Yardımcısı Nihal Kızıl da Türkan Saylan’ın özellikle çocukların eğitimine ve onlara fırsatlar sunulmasına verdiği öneme dikkat çekti.